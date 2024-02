Le Hamas met en garde Israël contre le risque de "faire exploser" les négociations sur les otages, selon Al-Aqsa

Le Hamas met en garde Israël contre le risque de "faire exploser" les négociations sur les otages, selon Al-Aqsa













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une offensive terrestre de l'armée israélienne contre la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ferait "exploser" les négociations sur la libération des otages aux mains du Hamas, selon un haut responsable du mouvement palestinien cité dimanche par Al-Aqsa. Al-Aqsa, fondée en 2006, est la chaîne de télévision du Hamas. L'identité du dirigeant cité n'est pas précisée. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné vendredi à l'état-major israélien de mettre au point un plan combiné en vue de l'évacuation des civils de Rafah et de l'élimination des "quatre" bataillons du Hamas dans la ville. Rafah est le dernier refuge des civils déplacés par les combats en cours entre le Hamas et Israël depuis le 7 octobre dernier. La stratégie israélienne, qui vise à l'éradication totale du Hamas, le mouvement palestinien à l'origine des attaques du 7 octobre contre l'Etat hébreu, est vivement critiquée par l'allié américain. Washington a déclaré qu'il ne soutiendrait pas une opération terrestre faisant fi du sort des centaines de milliers de civils terrés dans cette ville frontalière de l'Egypte. Le président américain Joe Biden s'est alarmé d'une riposte israélienne désormais "hors de proportion". Le bureau du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a estimé vendredi dans un communiqué que le but inavoué de ce plan était de chasser les Palestiniens de leur terre. Les organisations humanitaires estiment que plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de l'enclave de Gaza se trouvent à Rafah. (Reportage Nidal Al-Mughrabi, version française Sophie Louet)