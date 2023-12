Le Hamas libère 16 otages alors que la trêve à Gaza touche à sa fin

par Nidal al-Mughrabi, Mohammed Salem et Emily Rose GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Le Hamas a libéré mercredi soir 16 otages supplémentaires qui étaient détenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, dans le cadre de l'accord de trêve avec Israël devant expirer jeudi matin, après une prolongation de deux jours. Parmi les personnes libérées figurent des citoyens israéliens, des binationaux et des ressortissants thaïlandais, ont indiqué des représentants. Un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré qu'une ressortissante américaine disposant de la double nationalité, ainsi que des binationaux néerlandais et allemands, ont été libérés par le Hamas. Le président américain Joe Biden s'est réjoui de la libération de Liat Beinin, qui, a-t-il dit, se trouve en sécurité en Egypte après avoir été évacuée de Gaza. Aux termes de l'accord de trêve, Israël va libérer mercredi soir 30 prisonniers palestiniens - 16 adolescents et 14 femmes -, a indiqué le Qatar, qui entretient de longue date des relations avec le Hamas et chapeaute les négociations entre le groupe palestinien et Israël. Doha reste "optimiste" sur le fait que les progrès réalisés ces derniers jours puissent être durables et sur l'obtention d'un accord sur "une nouvelle extension de la trêve humanitaire", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué. La trêve débutée vendredi, dans le cadre d'un accord obtenu après quasiment sept semaines de bombardements et combats dans la bande de Gaza, avait été prolongé lundi soir de deux jours. Selon la télévision israélienne Channel 12, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait tenir dans la soirée une réunion sécuritaire. Les discussions sur une potentielle nouvelle prolongation de la trêve se poursuivent mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant, ont déclaré à Reuters deux représentants palestiniens. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est arrivé en fin de soirée à Tel-Aviv où il doit rencontrer des responsables israéliens pour discuter d'une extension de la trêve avec le Hamas et d'une aide humanitaire accrue pour la bande de Gaza. D'après ses services, le chef de la diplomatie américaine, qui effectue sa troisième visite dans la région depuis le début du conflit le 7 octobre, se rendra ensuite en Cisjordanie. Les négociations visant à prolonger la trêve dans la bande de Gaza ont été assombries dans la journée par une déclaration du Hamas selon laquelle trois otages israéliens, dont un bébé de 10 mois, ont été tués dans un bombardement aérien israélien. Cette annonce est en cours de vérification par Israël, ont indiqué des représentants, alors que ces trois membres de la famille Bibas font partie des otages les plus médiatisés dans le pays. (Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire, Mohammed Salem et Roleen Tafakji à Gaza, Henriette Chacar et Dan Williams à Jérusalem, avec les bureaux de Reuters; Jean Terzian pour la version française)