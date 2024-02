Le Hamas étudie un projet d'offre de trêve discuté à Paris

(Corrige formulation du dernier para) par Samia Nakhoul DUBAI (Reuters) - Le Hamas étudie un projet de trêve discuté le week-end dernier à Paris et qui propose notamment une pause de 40 jours dans toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza ainsi que l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens, a dit mardi à Reuters une source proche des discussions. Cette proposition prévoit que soient réparés les hôpitaux et les boulangeries de Gaza, l'entrée quotidienne de 500 camions d'aide dans l'enclave palestinienne et la livraison de milliers de tentes et de caravanes destinées à soulager les conditions de vies des déplacés. A lire aussi... Le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, David Barnea, a rencontré séparément chaque partie - le Qatar, l'Égypte et les États-Unis -, a fait savoir vendredi une source au fait des discussions, qui n'a souhaité être identifiée ni par son nom ni par sa nationalité. La proposition prévoit également la libération de 40 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre en contrepartie de quoi Israël libérerait environ 400 prisonniers palestiniens. (Corrige formulation du dernier para) (Samia Nakhoul; version française Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)