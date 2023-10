Le Hamas dit qu'il libérera certains otages étrangers dans les prochains jours

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Le Hamas a fait savoir aux médiateurs négociant la libération des otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre en Israël qu'il libérerait dans les prochains jours certains détenus étrangers, a déclaré mardi le porte-parole des brigades Al Qassam, la branche armée du groupe palestinien. Abou Oubaida n'a donné aucun détail sur le nombre d'otages qui seraient libérés, ni sur leur nationalité, dans une vidéo diffusée via la messagerie Telegram. Il a annoncé par ailleurs que des soldats israéliens ont été blessés et tués dans des affrontements en trois lieux avec les brigades Al Qassam. Vingt-deux véhicules militaires israéliens ont été détruits, a-t-il dit. Abou Oubaida a fait savoir que l'unité navale des brigades a utilisé pour la première fois depuis le début de la guerre un missile sous-marin dénommé "Asif". Reuters n'a pu confirmer de manière indépendante ces revendications. L'armée israélienne a dit ne pas être informée de ces attaques rapportées par le Hamas. (Reportage Moaz Abd-Alaziz, Omar Abdel-Razek et Muhammad Al Gebaly au Caire; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)