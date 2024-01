Le Hamas dit être "sans nouvelles" du sort de nombreux otages à Gaza

Le Hamas dit être "sans nouvelles" du sort de nombreux otages à Gaza













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Oubaïda, a déclaré dimanche que le sort de nombreux otages israéliens était désormais inconnu, le groupe palestinien affirmant avoir perdu le contact avec certains d'entre eux en raison des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Pour sa première apparition télévisée depuis plusieurs semaines, Abou Oubaïda, le porte-parole des Brigades Ezzedine al Qassam, a déclaré que de nombreux otages "pourraient avoir été tués", rejetant la responsabilité de leur sort sur Israël. Il a jugé qu'"une éventuelle discussion avant l'arrêt de l'agression israélienne est inutile". Le Hamas a par ailleurs diffusé dans la soirée une vidéo montrant trois otages israéliens qu'il détient à Gaza appelant leur gouvernement à mettre fin à l'offensive contre le groupe palestinien et à obtenir leur libération, au 100e jour du conflit déclenché après les attaques du 7 octobre contre Israël. "Demain nous vous informerons de leur sort", peut-on entendre à la fin de cette vidéo de 37 secondes. (Reportage Muhammad Al Gebaly, Ahmed Tolba et Nidal Al Mughrabi, avec Nidal al-Mughrabi et Dan Williams, version française Claude Chendjou)