Le Hamas dit avoir repoussé une tentative de libération d'otages

DUBAÏ/JÉRUSALEM, 8 décembre (Reuters) - La branche armée du Hamas a affirmé vendredi avoir repoussé une tentative de libération d'otages par les forces spéciales israéliennes dans la bande de Gaza, leur infligeant plusieurs pertes militaires. Un otage israélien a aussi trouvé la mort dans les affrontements, selon les Brigades Al Qassam. L'armée israélienne, qui a libéré un soldat captif à Gaza à la fin du mois d'octobre et qui mène actuellement une offensive dans la bande de Gaza afin notamment de récupérer les 138 otages restants, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Dans un communiqué diffusé sur Telegram, les Brigades Al Qassam ont précisé avoir découvert une unité des forces spéciales en train d'organiser une tentative de sauvetage et l'avoir attaquée, tuant et blessant plusieurs soldats. Elles n'ont pas précisé le lieu de l'incident. Le Hamas a également annoncé la mort d'un soldat israélien retenu otage, appelé Sa'ar Baruch et âgé de 25 ans. Selon les listes d'otages publiées par Israël, il s'agirait d'un civil, nommé Sahar Baruch. L'étudiant avait 24 ans lorsqu'il a été capturé à son domicile lors de l'attaque meurtrière du Hamas, le 7 octobre. (Reportage Ahmed Elimam et Dan Williams ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)