Le Hamas diffuse une vidéo de trois otages israéliens âgés

LE CAIRE (Reuters) - Le Hamas a diffusé lundi une courte vidéo montrant trois otages israéliens âgés enlevés par le groupe islamiste le 7 octobre, dans laquelle les trois hommes appellent le gouvernement israélien à obtenir leur libération. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a dénoncé une "vidéo criminelle et terroriste" qui montre "la cruauté du Hamas contre des civils très âgés, des innocents qui ont besoin de soins médicaux". La vidéo diffusée sur le compte Telegram de la branche armée du Hamas montre trois hommes - Chaïm Peri, 79 ans, Yoram Metzger, 80 ans, et Amiram Cooper, 84 ans –, assis les uns à côté des autres. Chaïm Peri s'adresse à la caméra, soulignant que lui et d'autres otages âgés qui ont des problèmes de santé "souffrent énormément dans des conditions très difficiles" et disant ne pas comprendre pourquoi le gouvernement israélien n'obtient pas leur libération. Les familles d'otages, qui dénoncent le rejet par le gouvernement de Benjamin Netanyahu de toute trêve "humanitaire" pour négocier de nouvelles libérations, font monter la pression sur les autorités depuis que l'armée a reconnu avoir tué par erreur trois otages à Gaza. Dans un point presse télévisé, le contre-amiral Hagari s'est directement adressé aux trois otages figurant dans la vidéo. "Chaïm, Yoram et Amiram. J'espère que vous m'entendrez ce soir", a-t-il dit. "Sachez-le, nous faisons tout, tout, pour vous ramener sain et sauf." (Rédigé par Adam Makary et Moaz Abd Alaziz au Caire, avec Ari Rabinovitch à Jérusalem, version française Tangi Salaün)