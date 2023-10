Le Hamas diffuse une vidéo d'une otage franco-israélienne

JERUSALEM, 17 octobre (Reuters) - Le groupe islamiste Hamas a diffusé lundi une vidéo d'une des otages capturés lors de son attaque meurtrière la semaine dernière contre Israël. Dans cette vidéo, la femme, qui est soignée au bras par un travailleur médical non identifié, se présente comme étant Mia Schem, âgée de 21 ans. Elle demande à être rendue à sa famille aussi vite que possible. Un représentant de la famille, qui fait partie d'un groupe de familles franco-israéliennes qui ont appelé le président Emmanuel Macron à aider à la libération de leurs proches, a confirmé son identité à Reuters. Au moins 199 Israéliens et ressortissants étrangers ont été capturés par les militants du Hamas et retenus en otage depuis l'attaque du groupe islamiste, qui a fait 1.300 morts, soit la plus meurtrière en une journée depuis la création d'Israël il y a 75 ans. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué être en contact permanent avec la famille Schem, qualifiant le Hamas d'"organisation terroriste meurtrière". Elle ajoute utiliser "tous les renseignements et toutes les mesures opérationnelles" pour obtenir le retour des otages. Dans un message vidéo diffusé lundi, le porte-parole des brigades Al Qassam présente le groupe de "détenus de différentes nationalités" comme des "invités". "Nous cherchons à les protéger", a ajouté Abou Obeida, assurant que les non-Israéliens seraient libérés lorsque les "circonstances sur le terrain le permettront". (Reportage James Mackenzie et Roleen Tafakji; Blandine Hénault pour la version française)