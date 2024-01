Le Hamas diffuse les images de corps présentés comme deux otages israéliens

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Le mouvement palestinien Hamas a diffusé lundi une vidéo montrant ce qu'il présente comme les corps de deux otages israéliens enlevés le 7 octobre, Yossi Sharabi, 53 ans, et Itai Svirsky, 38 ans. Un troisième otage, Noa Argamani, 26 ans, apparaît en vie dans la vidéo et déclare que les deux hommes ont été tués par les forces armées israéliennes. L'armée israélienne a déclaré ne pas être impliquée dans la mort d'Itai Svirksky, sans mentionner le cas du deuxième otage, à la demande de sa famille. "Itai n'a pas été abattu par nos forces. C'est un mensonge du Hamas. L'immeuble dans lequel ils étaient détenus n'était pas une cible et n'a pas été attaqué par nos forces", a déclaré Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. "Nous n'attaquons pas un lieu si nous savons qu'il y a des otages à l'intérieur", a-t-il aussi déclaré, ajoutant que des zones alentours avaient été ciblées. (Hatem Maher and Muhammad Al Gebaly, version française Sophie Louet et Zhifan Liu)