Le Hamas conditionne la libération des otages à un cessez-le-feu

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un membre de la délégation du Hamas en visite à Moscou a déclaré que le groupe palestinien ne pouvait pas libérer les personnes qu'il a prises en otage lors de son attaque en Israël le 7 octobre tant qu'il n'y aura pas d'accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, rapporte le journal russe Kommersant. "Nous avons besoin de temps pour localiser tous les otages et pour les libérer", a déclaré Abou Hamid, membre de la direction politique du Hamas, selon Kommersant. Le groupe islamiste a affirmé jeudi qu'une cinquantaine des quelque 220 otages qu'il retiendrait auraient été tués dans les bombardements menée par l'armée israélienne à Gaza depuis trois semaines. Les risques de contagion du conflit restent importants, comme l'ont illustré vendredi de nouvelles violences en Cisjordanie occupée, ainsi que des explosions d'origine encore mystérieuse en Egypte et des bombardements américains contre des groupes pro-iraniens en Syrie. (Rédigé par Reuters, édité par Kate Entringer)