Le Hamas accuse Israël d'avoir bloqué un accord sur les otages

Le Hamas accuse Israël d'avoir bloqué un accord sur les otages













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Hamas était sur le point de conclure un accord avec Israël sur les otages enlevés par le groupe islamiste palestinien mais Israël a "essayé de gagner du temps", a déclaré samedi un porte-parole de la branche armée du Hamas. Abou Oubaïda, porte-parole des Brigades Al Qassam, a également déclaré dans une allocution vidéo que le Hamas ne relâcherait tous ses otages qu'en échange de la libération de tous les prisonniers palestiniens aux mains d'Israël. Le Hamas peut également discuter d'un accord "partiel" sur les otages, a-t-il toutefois ajouté. (Hatem Maher and Enas Alashray, version française Jean-Stéphane Brosse)