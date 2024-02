Le Hamas a transmis sa réponse au projet d'accord de cessez-le-feu

DOHA/LE CAIRE (Reuters) - Le gouvernement qatari a annoncé mardi que Doha avait reçu une "réponse positive" du Hamas palestinien à un projet d'accord de trêve temporaire avec Israël en échange de la libération d'otages. L'annonce a été faite lors d'une visite à Doha du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui a dit avoir lu et communiqué cette réponse à Israël, ajoutant qu'il en discuterait mercredi avec les responsables de l'Etat hébreu. "Il reste beaucoup de travail mais nous continuons de penser qu'un accord est possible et de fait essentiel", a estimé le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse. Dans un communiqué distinct, le Hamas a confirmé sans autres précisions avoir transmis au Qatar sa réponse à la proposition de cessez-le-feu. (Reportage Muhammad Al Gebaly, Humeyra Pamuk, Simon Lewis, Maha El Dahan et Andrew Mills; version française Jean Terzian)