Le Hamas a reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu

Le Hamas a reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu













DUBAI, 30 janvier (Reuters) - Le Hamas a reçu et va examiner une proposition de cessez-le-feu élaborée lors de négociations ce week-end à Paris, a déclaré mardi le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré dimanche à Paris le Premier ministre qatari Mohamed ben Abdoulrahman ben Jassim al Thani ainsi que les chefs du Mossad israélien et des services de renseignement égyptien. Les discussions ont été qualifiées de constructives par Israël, le Qatar et les Etats-Unis, même si d'importants obstacles subsistent. Ismail Haniyeh, qui vit en exil au Qatar, a déclaré qu'il se rendrait au Caire pour discuter de la proposition. Il a ajouté que la priorité du groupe islamiste palestinien était toujours de mettre fin à l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza et d'obtenir un retrait total des troupes israéliennes déployées dans l'enclave. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a estimé lundi lors d'une conférence de presse que les discussions de Paris permettaient d'espérer une reprise des négociations menées sous l'égide du Qatar pour un accord sur la libération des otages israéliens encore détenus par le Hamas, au nombre d'une centaine. (Nidal al Mughrabi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)