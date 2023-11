Le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza, dit l'armée israélienne

JERUSALEM (Reuters) - Le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza, tandis que des milliers d'habitants ont quitté la zone en direction du sud de l'enclave palestinienne, a déclaré mercredi le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. "Nous avons vu 50.000 Gazaouis se déplacer du nord de la bande de Gaza vers le sud. Ils se déplacent parce qu'ils ont compris que le Hamas a perdu le contrôle dans le nord", a-t-il dit lors d'un point de presse télévisé. "Le Hamas a perdu le contrôle et continue de perdre le contrôle dans le nord", a-t-il insisté. Daniel Hagari a répété la position d'Israël selon laquelle il n'y aurait pas de cessez-le-feu, mais a indiqué que des pauses humanitaires ont été accordées à des heures spécifiques pour permettre aux habitants de se déplacer vers le sud de Gaza. (Reportage Henriette Chacar; version française Jean Terzian)