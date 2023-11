Le guide suprême iranien appelle les pays musulmans à boycotter Israël

Crédit photo © Reuters

(Bien lire "guide suprême" (pas président) dans le titre) DUBAI (Reuters) - Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé les pays musulmans à cesser leurs exportations de pétrole et de nourriture vers Israël, exigeant la fin des bombardements sur la bande de Gaza, rapportent mercredi les médias iraniens. "Les bombardements sur Gaza doivent cesser immédiatement [...] les exportations de pétrole et de nourriture vers le régime sioniste doivent être arrêtées", a déclaré Ali Khamenei dans un discours, selon les médias d'État. Le gouvernement israélien a promis d'éliminer le Hamas, soutenu par Téhéran, après l'attaque du 7 octobre qui a fait plus de 1.400 morts en Israël et pendant laquelle près de 240 personnes ont été prises en otage. L'armée israélienne mène depuis des bombardements sans précédents à Gaza et impose un siège total à l'enclave où plus de 8.000 personnes ont été tuées, selon les autorités locales contrôlées par le Hamas. Les dirigeants religieux iraniens ont mis en garde Israël contre une escalade régionale si les bombardements se poursuivent. (Rédaction de Dubaï, version française Stéphanie Hamel, édité par Tangi Salaün)