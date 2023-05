Le groupe Wagner va quitter Bakhmout le 10 mai faute de munitions, menace Prigojine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé vendredi que ses forces quitteraient la ville ukrainienne de Bakhmout le 10 mai en raison de lourdes pertes et faute de munitions pour combattre l'armée ukrainienne. "Je déclare au nom des combattants de Wagner, au nom du commandement de Wagner, que le 10 mai 2023, nous serons obligés de transférer aux unités du ministère de la Défense nos positions à Bakhmout et de retirer les restes de Wagner vers les camps logistiques pour panser nos blessures", a déclaré Evguéni Prigojine dans un communiqué. "Je retire de Bakhmout les unités de Wagner parce qu'en l'absence de munitions, elles sont condamnées à mourir de manière absurde", a-t-il ajouté. Le communiqué a été adressé au chef d'état-major Valeri Guerassimov, au ministère de la Défense et au président russe Vladimir Poutine, commandant suprême des armées. Le fondateur du groupe Wagner a également diffusé vendredi une vidéo dans laquelle on le voit poser devant des dizaines de cadavres ensanglantés, qu'il dit être ceux de combattants de Wagner, en pointant la responsabilité du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et de Valeri Guerassimov dans cette pénurie de munitions. "Il nous manque 70% de munitions. Choïgou ! Guerassimov ! Où sont les p..... de munitions ?' crie-t-il à la caméra. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit ne pas être en mesure de commenter les déclarations du fondateur de la société militaire privée, coutumier des propos à l'emporte-pièce et engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le haut commandement. Selon des blogueurs pro-guerre russes, le groupe Wagner a recruté le colonel-général Mikhaïl Mizintsev en tant que commandant adjoint. Le 29 avril dernier, au lendemain d'informations sur le limogeage de l'officier par le ministère de la Défense, le groupe Wagner avait fait savoir qu'il était prêt à engager Mikhaïl Mizintsev, qui avait orchestré le siège et la prise du port de Marioupol dans le sud de l'Ukraine en mai 2022. Le colonel-général avait été nommé vice-ministre de la Défense en charge de la logistique en septembre dernier. Les forces russes, combattants de Wagner en tête, sont engagées depuis l'été dernier dans une sanglante bataille pour le contrôle de Bakhmout, ville située dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. (Felix Light et Caleb Davis, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)