Le groupe Wagner quittera Bakhmout le 10 mai, selon Prigojine

5 mai (Reuters) - Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé vendredi que ses forces quitteraient la ville ukrainienne de Bakhmout le 10 mai. "Je déclare au nom des combattants de Wagner, au nom du commandement de Wagner, que le 10 mai 2023, nous serons obligés de transférer aux unités du ministère de la Défense nos positions à Bakhmout et de retirer les restes de Wagner vers les camps logistiques pour panser nos blessures", a déclaré Evguéni Prigojine dans un communiqué. "Je retire de Bakhmout les unités de Wagner parce qu'en l'absence de munitions, elles sont condamnées à mourir de manière absurde", a-t-il ajouté. Le fondateur du groupe Wagner a également diffusé vendredi une vidéo dans laquelle on le voit poser devant des dizaines de cadavres ensanglantés, qu'il dit être ceux de combattants de Wagner, en pointant la responsabilité du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d'état-major de l'armée russe, Valeri Guerassimov, dans cette pénurie de munitions. "Il nous manque 70% de munitions. Choïgou ! Guerassimov ! Où sont les p..... de munitions ?' crie-t-il à la caméra. Evguéni Prigojine avait déjà publié une vidéo similaire il y a quelques mois mais cela faisait plusieurs semaines qu'il ne s'en était plus pris publiquement à Sergueï Choïgou. Les forces russes, combattants de Wagner en tête, sont engagées depuis l'été dernier dans une sanglante bataille pour le contrôle de la ville de l'est de l'Ukraine, située dans l'oblast de Donetsk, toujours en partie tenue par l'armée ukrainienne. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)