Le groupe Wagner ne signera aucun contrat avec le ministre russe de la Défense, dit Prigojine

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Evguéni Prigojine a déclaré dimanche que son groupe paramilitaire russe Wagner ne signera aucun contrat avec le ministère russe de la Défense, alors que celui-ci cherche à placer sous son autorité tous groupes de "volontaires". Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu a ordonné à tous les "détachements de volontaires" de signer un contrat avec son ministère d'ici la fin du mois, dans le but de renforcer l'efficacité de l'armée régulière, a fait savoir le ministère samedi. Bien que la société privée Wagner n'ait pas été mentionnée, les médias russes ont rapporté qu'il s'agissait pour Sergueï Shoigu d'essayer de mettre au pas les mercenaires du groupe paramilitaire. "Wagner ne signera aucun contrat avec (Sergueï) Shoigu", a déclaré son fondateur Evguéni Prigojine en réponse à une demande de commentaire, estimant que la structure de commandement de la milice serait altérée si elle devait rendre des comptes au ministre. "(Sergueï) Shoigu ne peut pas gérer correctement les formations militaires", a souligné Evguéni Prigojine, ajoutant que le groupe Wagner coordonnait ses actions en Ukraine avec le général Sergueï Sourovikine. (Reportage de Reuters, version française Laetitia Volga)