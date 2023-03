Le groupe Wagner affirme avoir "quasiment encerclé" Bakhmout

3 mars (Reuters) - Evguéni Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, a déclaré vendredi que la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, était "quasiment encerclée" par ses combattants et que les soldats ukrainiens ne disposaient désormais que d'une seule route pour quitter la ville. Les combattants de Wagner, qui appuient l'armée russe dans la guerre en Ukraine, mènent depuis plusieurs mois de violents combats pour tenter de s'emparer de la ville de Bakhmout avant de lancer des offensives contre d'autres villes comme Kramatorsk ou Sloviansk. Evguéni Prigojine, vêtu d'un uniforme militaire, a exhorté dans une vidéo le président ukrainien Volodimir Zelensky à retirer ses troupes de la ville. "Les unités du groupe militaire privé Wagner ont quasiment encerclé Bakhmout. Il ne reste qu'une seule route (ouverte aux forces ukrainiennes). L'étau se resserre", déclare le fondateur de Wagner. (Reportage Reuters, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)