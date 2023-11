Le groupe Siemens prévoit un ralentissement de la croissance en 2024

FRANKFURT (Reuters) - Le groupe allemand d'ingénierie Siemens a annoncé jeudi des perspectives de ventes plus prudentes pour 2024, après avoir fait état d'un bénéfice de sa division industrielle supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Siemens, fabricant de produits utilisés pour automatiser les usines et les bâtiments, a déclaré prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 4 à 8% au cours des 12 prochains mois. Cet objectif marque un ralentissement de la croissance de 11% du chiffre d'affaires du groupe allemand affichée au cours de l'exercice 2023 clos à la fin du mois de septembre. Siemens s'attend à une évolution modérée de sa division d'automatisation industrielle AG, dont les ventes pourraient augmenter jusqu'à 3% ou bien stagner. "Cela repose sur l'hypothèse qu'après le déstockage par les clients, la demande mondiale dans les activités d'automatisation, en particulier en Chine, reprendra au second semestre de l'exercice", a indiqué le groupe dans un communiqué. Les ventes de Siemens ont progressé de 10% au cours du quatrième trimestre pour atteindre 21,4 milliards d'euros, dépassant ainsi les 20,99 milliards d'euros prévus lors d'un sondage réalisé auprès des analystes de la société. Son bénéfice industriel a également augmenté, de 7%, à un niveau record de 3,4 milliards d'euros, au-dessus des 3,34 milliards d'euros prévus. (Reportage Christoph Steitz et John Revill ; version française Dagmarah Mackos)