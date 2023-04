Le groupe Scor monte après la présentation de ses objectifs annuels

PARIS (Reuters) - Scor progresse mercredi en matinée à la Bourse de Paris après la publication de ses objectifs annuels, le réassureur ayant indiqué viser une croissance de sa valeur économique et le maintien d'un ratio de solvabilité dans le haut de la plage optimale. Vers 08h00 GMT, l'action prend 3,47% contre un gain de 0,35% pour le CAC 40, qui a inscrit en séance un nouveau plus haut historique à 7.418,56 points. Scor, qui a adopté la norme comptable IFRS 17, dit dans un communiqué viser un taux de croissance de sa valeur économique entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, de 700 points de base au-dessus du taux sans risque dans le cadre d'hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes. Le ratio de solvabilité est lui attendu dans la plage optimale de 185% à 220%. Le groupe présentera ses résultats du premier trimestre aux normes IFRS le 12 mai. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)