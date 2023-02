Le groupe russe Wagner ne recrute plus de prisonniers, dit son fondateur

MOSCOU (Reuters) - Le groupe paramilitaire russe Wagner a cessé de recruter des détenus de droit commun pour aller combattre en Ukraine, a déclaré jeudi son fondateur Evguéni Prigojine. "Le recrutement de prisonniers par le groupe privé militaire Wagner a complètement cessé", a dit Evguéni Prigojine dans une réponse à une demande de commentaire d'un média russe publiée sur les réseaux sociaux. "Nous remplissons toutes nos obligations envers ceux qui travaillent pour nous maintenant", a-t-il ajouté. Wagner a commencé à recruter des détenus de droit commun en Russie l'été dernier, en échange de la promesse de recouvrer la liberté après avoir combattu six mois en Ukraine. Le groupe paramilitaire n'a pas indiqué combien de prisonniers avaient ainsi rejoint ses rangs, mais le service pénitentiaire russe a publié en novembre des données montrant une baisse de la population carcérale de 20.000 personnes entre août et novembre, soit le plus fort repli enregistré en dix ans. Selon les données publiées en janvier, le recul de la population carcérale s'est depuis largement interrompu. En décembre, Reuters a rapporté que les services secrets américains estimaient à 40.000 le nombre d'anciens détenus déployés par Wagner pour combattre en Ukraine, soit une grande majorité des effectifs du groupe paramilitaire dans le pays. (Reportage par les bureaux de Reuters; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)