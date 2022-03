Le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs annonce le succès de sa restructuration

10 mars (Reuters) - Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce jeudi dans un communiqué:

* LE SUCCÈS DU PROCESSUS DE RESTRUCTURATION

* AVOIR CONCLU LE 10 MARS 2022 UN ACCORD AVEC ALCENTRA , FIDERA ET ATREAM, AINSI QU'AVEC SES PRINCIPAUX CRÉANCIERS BANCAIRES, SES CRÉANCIERS EURO PP ET SES PRINCIPAUX PORTEURS D'ORNANE

* CET ACCORD RÉPOND AUX OBJECTIFS DE PRÉSERVER L'INTÉGRITÉ DU GROUPE ET DE PARVENIR À UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE EN RÉDUISANT SON ENDETTEMENT ET EN SÉCURISANT LES LIQUIDITÉS NÉCESSAIRES POUR LUI PERMETTRE DE DÉPLOYER SON PLAN STRATÉGIQUE RÉINVENTION 2025 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)