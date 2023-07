Le groupe pharmaceutique Sanofi relève sa prévision de bénéfice pour 2023

PARIS (Reuters) - Sanofi a relevé vendredi sa prévision de croissance du bénéfice net par action (BNPA) des activités pour 2023 à la faveur d'un deuxième trimestre porté par les ventes de vaccins et de son médicament vedette Dupixent. Le groupe pharmaceutique anticipe désormais une croissance du BNPA des activités pour l'ensemble de l'année "dans le milieu de la fourchette à un chiffre", soit autour de 5%, à taux de changes constants. Il prévoyait auparavant une progression "dans le bas de la fourchette à un chiffre" (autour de 1%). Cette révision à la hausse inclut un revenu exceptionnel de l'ordre de 400 millions d'euros lié au vaccin COVID, a indiqué Sanofi dans un communiqué. Au deuxième trimestre, le BNPA des activités a progressé de 8,1% à taux de changes constants, et le chiffre d'affaires net de 3,3%, à 9,96 milliards d'euros. Les ventes de vaccins ont augmenté de 9,1% et celles de la santé grand public de 0,7%, tandis que les revenus issus de la médecine générale ont baissé de 7,3%. Dans la médecine de spécialités qui regroupe les ventes du Dupixent, un traitement utilisé notamment pour la dermatite atopique, les revenus ont grimpé de 11,8%. "Sur la base de nos résultats au premier semestre combinés aux revenus attendus de notre vaccin COVID, nous sommes confiants pour l'exercice complet 2023", a commenté le directeur général Paul Hudson dans un communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)