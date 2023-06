Le groupe Liot retire son texte pour abroger la réforme des retraites

PARIS, 8 juin (Reuters) - Le groupe centriste Liot a décidé jeudi de retirer sa proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, alors que celle-ci avait été vidée de sa mesure principale visant à revenir sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. "Il ne reste plus rien dans le texte que nous avions présenté. Le Parlement sort considérablement affaibli. En responsabilité, nous avons décidé de retirer notre texte", a déclaré le président du groupe Liot, Bertrand Pancher, devant les journalistes à l'Assemblée nationale. La proposition de loi était examinée depuis jeudi matin dans l'hémicycle où les débats houleux ont été en outre perturbés par l'annonce d'une attaque au couteau à Annecy sur plusieurs jeunes enfants. Mercredi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait déclaré qu'elle rejetterait les amendements visant à rétablir l'article 1 de la proposition de loi du groupe Liot portant sur l'abrogation du report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Cet article avait été retiré du texte en commission. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)