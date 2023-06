Le groupe LFI va déposer une motion de censure contre le gouvernement

PARIS, 7 juin (Reuters) - Le groupe parlementaire La France insoumise (LFI) déposera jeudi une motion de censure contre le gouvernement, a annoncé sa présidente, Mathilde Panot, devant des journalistes. Cette annonce fait suite aux déclarations mercredi matin de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a fait savoir qu'il n'y aurait pas de vote sur la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)