Le groupe Les Echos annonce négocier l'acquisition de l'institut OpinionWay

PARIS, 26 juillet (Reuters) - Le groupe de presse Les Echos-Le Parisien a annoncé mardi avoir engagé des négociations exclusives afin de prendre le contrôle de l'institut de sondages français OpinionWay.

"La régie publicitaire de nos médias va ainsi pouvoir proposer aussi des études, en plus des événements aux annonceurs", déclare Pierre Louette, PDG du Groupe Les Echos-Le Parisien, sur le site des Echos https://bit.ly/3vg2Y8S.

Selon Les Echos, le groupe de presse prévoit de prendre une participation de 75% dans le capital d'OpinionWay, le solde de 25% restant détenu par les fondateurs de l'institut de sondages et d'études, Hugues Cazenave et Yann Aledo, ainsi que par l'équipe de management.

OpinionWay, qui emploie 140 salariés (avec ses filiales), affiche un chiffre d'affaires d'un peu moins d'une vingtaine de millions d'euros - avec une croissance de 10% par an en moyenne depuis 2018 - et un résultat net d'un peu plus d'un million d'euros.

Le prix de la transaction n'a pas été dévoilé, précise Les Echos. (Rédigé par Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)