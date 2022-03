Le groupe français Auchan reste en Russie, l'Ukraine appelle au boycott

PARIS (Reuters) - L'enseigne de grande distribution Auchan prévoit de maintenir ses activités en Russie et en Ukraine, déclare le PDG d’Auchan Retail International, Yves Claude, dans une interview publiée dans le Journal du Dimanche.

"Le plus important à nos yeux est de préserver nos collaborateurs et d'assurer notre mission première qui est de continuer à nourrir les populations dans ces deux pays", déclare-t-il. "Partir serait imaginable sur le plan économique mais pas du point de vue humain."

En réponse à ces déclarations, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé au boycott des magasins Auchan et de tous leurs produits.

"Apparemment, les pertes d'emplois en Russie sont plus importantes que les pertes de vies humaines en Ukraine," a écrit Dmitro Kuleba sur Twitter.

Dans le JDD, Yves Claude explique le choix de rester en Russie par un souci "d'aider nos collaborateurs et les populations civiles."

"Si Auchan part, nous privons d’emploi 30.000 personnes. Ils sont salariés et actionnaires pour 40% d’entre eux. Sans oublier l’impact sur leurs familles, que cette décision fragiliserait. Et nos clients nous demandent instamment de rester", explique-t-il.

Propriété de la famille Mulliez, Auchan exploite 40 supermarchés et compte environ 6.000 employés en Ukraine. Le groupe possède selon Yves Claude 231 magasins et des activités d’e-commerce en Russie.

"Si nous partons, nous risquons l’expropriation et nous exposons nos dirigeants locaux à des poursuites pénales pour faillite frauduleuse. Et si nous confions nos biens à un tiers, une autre option proposée, cela signifie qu’ils seront récupérés par des capitaux russes. Cela n’amènera pas la paix et sera au contraire contre-productif en renforçant l’écosystème économique et financier russe", explique Yves Claude.

Le président ukrainien Volodimir Zelenskiy juge nécessaire que toutes les entreprises occidentales quittent le marché russe, comme il l'a notamment fait savoir mercredi devant le Parlement français.

"Renault, Auchan, Leroy Merlin doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie, arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, les viols. Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices", a-t-il dit.

