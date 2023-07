Le groupe Etat islamique revendique l'attentat suicide au Pakistan

par Saud et Mehsud DERA ISMAIL KHAN, Pakistan (Reuters) - Le groupe Etat islamique a revendiqué lundi sur son compte Telegram l'attentat suicide perpétré dimanche lors d'un rassemblement politique dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan. Selon des responsables locaux, 45 personnes sont mortes. Le conseiller sanitaire du gouvernement, Riaz Anwar, a également déclaré que sur plus de 130 blessés, 61 personnes étaient actuellement soignées. L'attaque a eu lieu dimanche lors d'un rassemblement du parti conservateur Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F), connu pour ses liens avec l'islam politique le plus dur, dans l'ancienne zone tribale de Bajaur, frontalière de l'Afghanistan. Le Pakistan connaît une recrudescence des attaques menées par des militants islamistes depuis l'année dernière et la rupture d'un cessez-le-feu entre le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et le gouvernement. Pour la plupart, les attaques récentes avaient toutefois été menées contre les forces de sécurité et des infrastructures, plutôt que lors de rassemblements politiques. Le JUI-F est un allié important de la coalition au pouvoir du Premier ministre Shehbaz Sharif, qui se prépare pour les élections nationales prévues en novembre. Cette dernière attaque aggrave les craintes de troubles à l'approche du scrutin, dont les perspectives ont déjà été assombries par des mois de rivalité entre les principaux partis et des accusations d'ingérence militaire dans la politique civile. L'armée a démenti ces allégations. (Avec Asif Shahzad et Jana Choukeir à Dubaï; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)