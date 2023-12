Le groupe de presse Axel Springer s'associe avec OpenAI et son outil ChatGPT

Le groupe de presse Axel Springer s'associe avec OpenAI et son outil ChatGPT













Crédit photo © Reuters

par Helen Coster NEW YORK (Reuters) - Le groupe de presse Axel Springer s'est associé à la société d'intelligence artificielle (IA) OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, dans le cadre d'un accord inédit qui permettra de fournir des résumés des contenus produits par Axel Springer en réponse aux requêtes déposées sur ChatGPT, ont annoncé les deux sociétés mercredi. Dans le cadre de cet accord, lorsque les utilisateurs poseront une question à ChatGPT, le robot conversationnel leur fournira des résumés d'articles d'actualité provenant des médias d'Axel Springer, notamment Politico, Business Insider, Bild et Welt. Ces résumés, qui incluront des articles payants, citeront le média comme source et fourniront également un lien vers la publication complète en question. Les résumés seront disponibles sur ChatGPT dès que l'article aura été publié, a précisé Tom Rubin, responsable de la propriété intellectuelle et du contenu chez OpenAI. Les contenus du groupe Axel Springer commenceront à apparaître dans les recherches ChatGPT au cours du premier trimestre 2024, a-t-il ajouté. D'après une source proche de l'accord, les contenus d'Axel Springer bénéficieront d'une "position favorable" dans les résultats de recherche de ChatGPT, afin d'aider à générer du trafic et des revenus d'abonnement pour le groupe de médias. OpenAI paiera également pour les contenus utilisés en provenance d'Axel Springer afin de former les grands modèles linguistiques qui alimentent ChatGPT, a indiqué Tom Rubin. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés. L'accord porte sur plusieurs années et n'est pas exclusif, selon Tom Rubin. "Nous voulons explorer les possibilités offertes par le journalisme assisté par l'IA, afin d'améliorer la qualité, la pertinence sociétale et le modèle économique du journalisme", a déclaré Mathias Doepfner, directeur général d'Axel Springer, dans un communiqué. Cet accord intervient alors que certains éditeurs de presse envisagent de poursuivre des entreprises technologiques pour avoir violé leurs droits d'auteur en utilisant, sans leur autorisation, leur contenu pour former des grands modèles de langage. OpenAI a déjà conclu en juillet un accord avec un autre groupe de presse, l'Associated Press (AP), qui a permis à la société d'IA d'obtenir une licence sur une partie des archives de l'agence de presse. En contrepartie, AP a accès à la technologie et à l'expertise d'OpenAI. Mais cet accord, dont les détails financiers n'ont là aussi pas été divulgués, ne porte pas sur l'affichage des contenus comme celui conclu avec Axel Springer, fait valoir Tom Rubin. D'autres accords entre OpenAI et des grands éditeurs de presse pourraient suivre. En novembre, le directeur général de News Corp, Robert Thomson, a déclaré que l'entreprise était en "discussions avancées" pour conclure des accords sur l'utilisation de son contenu pour les outils d'IA dite générative. (Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)