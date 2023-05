Le groupe de luxe Chanel prévient d'un ralentissement de ses ventes aux Etats-Unis

Le groupe de luxe Chanel prévient d'un ralentissement de ses ventes aux Etats-Unis













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les ventes de Chanel aux Etats-Unis, l'un des trois principaux marchés de la marque de luxe, ont ralenti avec une croissance limitée à un chiffre lors des six derniers mois, a indiqué jeudi le groupe, avertissant à son tour que fort dynamisme observé dans le pays après la pandémie touchait à sa fin.

"La tendance a sans aucun doute ralenti depuis novembre", a déclaré le directeur financier de Chanel Philippe Blondiaux évoquant les ventes du groupe aux Etats-Unis, qui ont affiché une progression à deux chiffres sur l'ensemble de 2022. La progression des ventes de la clientèle chinoise, en Chine continentale et lors de voyages à l'étranger, est "plus que suffisante pour compenser la faiblesse temporaire aux Etats-Unis", a-t-il ajouté. Chanel, connu pour ses costumes en tweed et son parfum "Numéro 5", réalise 50% de son chiffre d'affaires en Asie. Le groupe ne précise pas la proportion de ses ventes réalisées aux Etats-Unis. Ses concurrents LVMH et Kering génèrent 27% de leur chiffre d'affaires dans le pays, Hermès 18%. Les valeurs du luxe en Europe ont touché récemment un plus bas de sept semaines, les inquiétudes sur le ralentissement du marché américain ayant provoqué un mouvement du vente sur le secteur. "Ce deuxième trimestre, l'atonie persistante du marché américain s'annonce comme le principal point d'attention", ont déclaré les analystes de HSBC dans une note de recherche jeudi. Philippe Blondiaux a assuré que Chanel continuait à investir après avoir récemment ouvert une nouvelle boutique sur Rodeo Drive à Los Angeles et parrainé l'exposition Karl Lagerfeld au Metropolitan Museum de New York. Chanel, qui est détenu par les frères Alain et Gérard Wertheimer, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars, en hausse de 17% à données comparables. (Reportage Mimosa Spencer, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)