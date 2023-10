Le groupe britannique Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice

LONDRES (Reuters) - Tesco a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel après un bond de 13,5% de son résultat d'exploitation au premier semestre, un chiffre meilleur que prévu et signalé que l'inflation des denrées alimentaires continuerait à baisser. Le groupe, qui détient une part de 27% du marché britannique de l'alimentation, a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que son bénéfice d'exploitation ajusté pour 2023/24, se situe entre 2,6 milliards de livres et 2,7 milliards de livres (entre 3 et 3,11 milliards d'euros). Il prévoyait auparavant environ 2,5 milliards de livres. Au premier semestre, Tesco a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,42 milliard de livres, supérieur à la prévision moyenne des analystes qui tablaient sur 1,35 milliard de livres et aux 1,25 milliard de livres. Les ventes du groupe, hors TVA et carburant, ont augmenté de 8,9% pour atteindre 30,7 milliards de livres. Au Royaume-Uni, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 8,7% au cours du premier semestre, après avoir progressé de 9,0% au cours du premier trimestre. "L'inflation des produits alimentaires a baissé au cours du semestre et, bien que des pressions externes subsistent, nous nous attendons à ce qu'elles se poursuivent au cours du second semestre", a déclaré Ken Murphy, directeur général de Tesco. (Reportage James Davey ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)