Le Groenland connaît une importante fonte de glace

BRUXELLES (Reuters) - La fonte des glaces observée mercredi au Groenland suffirait à recouvrir toute la Floride de 5,1 cm d'eau selon des scientifiques.

Environ 22 gigatonnes de glace ont fondu dans la seule journée de mercredi: 12 gigatonnes se sont écoulées dans l'océan et 10 gigatonnes ont été absorbées par la neige et pourront regeler, a expliqué Xavier Fettweis, climatologue à l'université de Liège, en Belgique.

Il s'agit de la troisième plus grande fonte de glace en un seul jour au Groenland depuis 1950. Les deux autres records datent de 2012 et 2019.

Selon Marco Tedesco, climatologue à l'université de Columbia, aux États-Unis, de tels événements peuvent créer un cercle vicieux, entraînant davantage de réchauffement et de fonte. La neige, en fondant, ne protège plus le verglas et le sol qui se trouvent en-dessous et absorbent plus de soleil. Moins de rayons sont renvoyés hors de l'atmosphère.

Les scientifiques estiment que la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, la deuxième plus grande masse de glace de la planète, est à l'origine d'environ 25% de l'élévation du niveau de la mer observée au cours des dernières décennies.

Marco Tedesco et d'autres scientifiques sont d'avis que les modèles utilisés pour prédire la perte de glace ne prennent pas en compte l'évolution de la circulation atmosphérique. Cela voudrait dire que ces modèles sous-estiment la fonte des glaces au Groenland, qui se trouve à la croisée des océans Arctique et Atlantique.

De plus, l'Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète, entre autres à cause de la fonte de la banquise qui fait apparaître l'océan, dont les eaux absorbent les radiations solaires du fait de leur couleur sombre.

Mercredi, la température de l'air au Groenland, "inquiétante" selon l'Union européenne, a atteint 23,2°C à Constable Pynt, dans l'est de l'île.

