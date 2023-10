Le graphite, nouvelle cible des restrictions de la Chine sur les métaux stratégiques

SINGAPOUR, 20 octobre (Reuters) - La Chine a annoncé vendredi qu'elle exigerait des permis d'exportation pour certains produits à base de graphite afin de protéger la sécurité nationale, une nouvelle mesure qui vise à freiner l'export de minéraux essentiels à la transition énergétique. Le graphite, une forme molle de carbone, est un élément clé pour la production des batteries de véhicules électriques. Selon l'institut géologique américain (USGS), la Chine en est le premier producteur mondial. Voici les informations essentielles à connaître. USAGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES Jusqu'à récemment, le graphite était principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique. La demande du secteur des véhicules électriques est toutefois en plein essor, avec une augmentation de 250% au niveau mondial depuis 2018, selon l'USGS. En terme de poids, le graphite est le premier composant des batteries des véhicules électriques, loin devant le lithium. PREMIERS PRODUCTEURS La Chine est le premier producteur mondial de graphite, fournissant 67% des réserves mondiales de la matière première, selon l'USGS. Viennent ensuite le Mozambique, Madagascar et le Brésil. La Chine raffine par ailleurs plus de 90% du graphite utilisé pour les batteries de véhicules électriques. Les principaux acheteurs de graphite chinois sont le Japon, les États-Unis, l'Inde et la Corée du Sud, selon les données des douanes chinoises. Les constructeurs automobiles, dont Tesla et Mercedes, tentent de constituer des stocks de producteurs non-chinois. GRAPHITE SYNTHÉTIQUE Les entreprises américaines et européennes investissent dans le développement du graphite synthétique, qui pourrait représenter près des deux tiers du marché des anodes pour batterie d'ici 2025, selon les estimations de Benchmark Mineral Intelligence. Mais la Chine reste le premier pays producteur en la matière : les exportations chinoises de graphique synthétique ont augmenté de 45% lors des neuf premiers mois de l'année, selon les données des douanes chinoises. AUTRES RESTRICTIONS En juillet, la Chine a annoncé des restrictions à l'exportation de huit produits à base de gallium et de six produits à base de germanium, utilisés dans les puces électroniques. Ces restrictions ont fortement pesé le volume des exportations lors des deux derniers mois, d'après les données des douanes. (Reportage Tony Munroe et Amy Lv ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)