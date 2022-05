Le gouverneur russe rassure les habitants après des explosions dans une zone proche de l'Ukraine

LONDRES, 2 mai (Reuters) - Deux explosions ont retenti aux premières heures de lundi à Belgorod, une région russe frontalière de l'Ukraine, mais il n'y a pas eu de dégâts ni de menace pour la sécurité, a déclaré le plus haut responsable de la région.

Le gouverneur Viatcheslav Gladkov a déclaré qu'il "voulait dissiper les appréhensions des habitants de la région selon lesquelles quelqu'un ou quelque chose se serait envolé depuis le territoire de l'Ukraine".

"Ce n'est pas le cas. Notre aviation militaire effectuait des missions de combat dans le cadre de l'opération militaire spéciale", a-t-il ajouté, en utilisant le terme officiel par lequel la Russie désigne la guerre en Ukraine.

Le fait qu'il ait ressenti le besoin de rassurer les habitants suggère un certain degré de nervosité au sein de la population après une série d'incendies et d'explosions survenus ces dernières semaines dans des entrepôts de munitions et des dépôts de carburant à Belgorod et dans d'autres régions du sud.

L'Ukraine n'a pas directement assumé la responsabilité de ces incidents, mais les a décrits comme une vengeance après l'invasion russe. (Version française Lou Phily, édité par Jean-Michel Bélot)