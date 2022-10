Le gouverneur pro-russe de Kherson suggère aux habitants de partir

LONDRES, 13 octobre (Reuters) - Le gouverneur pro-russe de la région ukrainienne de Kherson annexée par Moscou a invité jeudi les habitants à rejoindre des régions plus sûres de Russie, incitant immédiatement son adjoint à démentir toute opération d'évacuation.

Dans un message vidéo diffusé sur Telegram, Vladimir Saldo a publiquement demandé l'aide de Moscou pour l'aider à transférer des civils. "Chaque jour", a-t-il dit, "les villes de la région de Kherson sont soumises à des attaques de missiles."

"La direction de l'administration de Kherson a donc décidé de fournir aux familles de Kherson la possibilité de voyager vers d'autres régions de la Fédération russe pour se reposer et étudier", a-t-il ajouté, précisant que les adultes devaient "partir avec leurs enfants".

"Nous avons suggéré que tous les habitants de la région de Kherson, s'ils le souhaitent, se protègent des conséquences des frappes de missiles (...) en allant dans d'autres régions."

Ce message, a précisé quelques instants plus tard le vice-gouverneur Kirill Stremoussov, n'était "pas un appel à évacuer".

"Il n'y a pas et ne peut y avoir d'évacuation dans la région de Kherson", a-t-il dit. "Personne ne prévoit de retirer les troupes russes de la région de Kherson."

Kherson est l'une des quatre régions ukrainiennes en partie occupées par l'armée russe que Moscou a intégrées à son territoire le 30 septembre dernier, avec Louhansk et Donetsk dans le Donbass et Zaporijjia, une annexion illégale aux yeux de Kyiv et des Occidentaux, également condamnée par une écrasante majorité des pays membres des Nations unies.

Une grande partie de l'oblast (région administrative) de Kherson a été conquise par les forces russes aux premiers jours de leur opération d'invasion déclenchée le 24 février dernier. Selon les autorités de Kyiv, plusieurs centaines de milliers d'habitants ont fui la province, cible depuis août d'une contre-offensive majeure des forces ukrainiennes. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)