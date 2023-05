Le gouverneur de la banque du Liban démissionnera si une décision de justice est rendue à son encontre

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Le gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salamé a déclaré qu'il démissionnerait si une décision de justice était rendue à son encontre. "La voie judiciaire est injuste, mais je suis prêt à l'emprunter", a-t-il dit à la chaîne de télévision saoudienne al-Hadath, précisant qu'il coopérait avec la justice. Riad Salamé, ainsi que son frère et une assistante, font l'objet d'une enquête au Liban et dans au moins cinq pays européens pour détournement présumé de centaines de millions de dollars de la banque centrale au détriment de l'Etat. (Reportage Nayera Abdallah et Jana Choukeir; version française Camille Raynaud)