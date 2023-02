Le gouverneur de la banque centrale du Liban exclut de prolonger son mandat

Le gouverneur de la banque centrale du Liban exclut de prolonger son mandat













LE CAIRE, 19 février (Reuters) - Le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, a annoncé dimanche qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat à la tête de l'institution. Son mandat actuel prend fin en juillet. "Personne ne m'a demandé de continuer [en tant que gouverneur de la banque centrale], mais même si c'est le cas, je pense que cela suffit", a-t-il dit dans une interview à la chaîne égyptienne al-Qahira. Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale depuis 1993, a par ailleurs déclaré que la grave crise économique que traverse le Liban résultait de l'instabilité politique permanente. Il fait l'objet d'une enquête dans son pays et à l'étranger pour détournement présumé de fonds publics. (Hatem Maher et Ahmed Tolba; rédigé par Adam Makary; version française Laetitia Volga)