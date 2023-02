Le gouverneur de la banque centrale de Slovaquie visé par des accusations de corruption

16 février (Reuters) - Le parquet slovaque a engagé des poursuites contre Peter Kazimir, gouverneur de la banque centrale de Slovaquie et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, dans une affaire de corruption présumée, rapportent jeudi l'agence de presse slovaque TASR et plusieurs médias. Le bureau du procureur a déclaré sur Facebook que plusieurs chefs d'accusation visaient un individu identifié par les seules initiales "P.K.", sans préciser à qui cela faisait référence. Peter Kazimir, mis en examen en octobre 2021, a toujours nié tout acte répréhensible en rapport avec ces allégations et la banque centrale de Slovaquie s'est refusée à tout commentaire. "L'acte d'accusation concerne des soupçons de corruption en rapport avec des contrôles fiscaux contre plusieurs entreprises commerciales", indique le communiqué du procureur. (Jason Hovet à Prague, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)