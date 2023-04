Le gouverneur de la banque centrale de Slovaquie reconnu coupable de corruption

PRAGUE (Reuters) - Un tribunal slovaque a reconnu jeudi Peter Kazimir, le gouverneur de la banque centrale de Slovaquie, coupable de corruption et lui a infligé une amende de 100.000 euros. Cette affaire de pot-de-vin remonte à l'époque où Peter Kazimir, qui siège au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), était ministre des Finances dans un ancien gouvernement, entre 2012 et 2019. Peter Kazimir, qui assiste aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui ont lieu aux Etats-Unis, a toujours nié tout acte répréhensible. Son avocat et la banque centrale slovaque n'ont pas souhaité faire de commentaire. Le tribunal a précisé dans un communiqué que la décision rendue ce jeudi pouvait faire l'objet d'un appel. Les membres du Conseil de la BCE peuvent être exclus s'ils sont reconnus coupables de fautes graves ou si les autorités fournissent des preuves suffisantes de délits graves. (Robert Muller, Jason Hovet et Jan Lopatka, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)