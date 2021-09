Le gouverneur de Californie alloue 15 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique

(Reuters) - Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a attribué une enveloppe de 15 milliards de dollars (12,77 milliards d'euros) pour financer des programmes visant à lutter contre la sécheresse et le changement climatique, après la succession d'incendies dévastateurs qui ont touché l'Etat cet été.

Le gouverneur de l'Etat californien a signé 24 projets de loi pour réformer la politique sur le climat et les énergies renouvelables et mieux préparer l'Etat aux incendies et à la sécheresse, a indiqué jeudi son cabinet ajoutant que cette dotation est la plus grande jamais accordée au climat en Californie.

La majorité des fonds, soit environ 5,2 milliards de dollars, seront consacrés au financement de projets d'urgence contre la sécheresse et permettront, par ailleurs, d'augmenter l'approvisionnement en eau en Californie.

Le plan prévoit aussi 3,7 milliards de dollars pour faire face aux risques liés au changement climatique en finançant des projets visant à atténuer les effets de la canicule et à faire face à la menace de l'élévation du niveau de la mer.

Environ 1,5 milliard de dollars sera consacré à la prévention des risques de feu de forêt, précise le cabinet de Gavin Newsom dans un communiqué.

Ce mois-ci, le président Joe Biden a de nouveau rappelé la nécessité de mener des investissements massifs pour lutter contre le changement climatique après une visite en Californie au cours de laquelle il a survolé les zones dévastées par de multiples incendies cette saison.

La Californie connaît généralement son pic d'incendies à la fin de l'été et à l'automne. Cette année, l'Etat devrait voir davantage de son territoire consumé par les flammes.

Le changement climatique causé par l'activité humaine a intensifié la sécheresse au sud-ouest des États-Unis, la plus grave jamais enregistrée dans la région, avec des précipitations à leur plus bas niveau sur 20 mois depuis 1895, selon un rapport du gouvernement américain publié mardi.

Le rapport avertit que les conditions de sécheresse extrême sont susceptibles de s'aggraver et de se répéter "jusqu'à ce que des mesures strictes d'atténuation soient prises et que la tendance actuelle en termes de réchauffement climatique en Californie soit inversée".

(Reportage Kanishka Singh ; version française Khadija Adda-rezig, édité par Blandine Hénault)