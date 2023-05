Le gouvernement va présenter un dispositif pour mieux prévenir les violences faites aux élus

PARIS (Reuters) - Le gouvernement va présenter mercredi un dispositif pour prévenir les violences faites aux élus, a annoncé mardi la Première ministre Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale lors d'une séance de questions au gouvernement. "La ministre des Collectivités territoriales Dominique Faure présentera demain un dispositif pour mieux prévenir les violences et accompagner les élus", a déclaré Elisabeth Borne. "Demain, je recevrai le maire démissionnaire ainsi que l'Association des maires de France et de Loire-Atlantique pour leur dire notre soutien. Le civisme et le respect des élus sont le fondement du pacte républicain", a ajouté la Première ministre. Cette déclaration fait suite à la démission, la semaine dernière, de Yannick Morez de son mandat de maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) après un incendie criminel à son domicile, le 22 mars dernier. Dans son communiqué de démission, l'édile avait dénoncé notamment le "manque de soutien de l'Etat". Yannick Morez était visé par des menaces sur les réseaux sociaux en raison d'un projet de déménagement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école maternelle. Plusieurs manifestations avaient été organisées. Yannick Morez doit aussi être auditionné mercredi par la commission des lois du Sénat "afin qu’il porte devant la représentation nationale son témoignage de maire confronté à des agressions inacceptables liées à l’exercice de son mandat", a indiqué la chambre haute du Parlement. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 2.265 agressions contre des élus ont été recensées en 2022, soit une hausse de 32% sur un an, a rappelé à l'hémicycle Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. (Reportage Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)