Le gouvernement va ouvrir des centres de vaccination en ville

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi l'ouverture de centres de vaccination dans les villes ainsi que l'accélération de la vaccination pour les personnels soignants, en réponse aux critiques sur le faible nombre de personnes vaccinées contre le COVID-19 depuis le début de la campagne dimanche.

"Avant le début février, de premiers centres de vaccination ouvriront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc.", a-t-il déclaré sur Twitter.

"Nous avons décidé, en parallèle, d'accélérer la protection des publics prioritaires. Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent, pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins", a-t-il ajouté.

Ces décisions interviennent alors que le gouvernement essuie depuis plusieurs jours les critiques des partis d'opposition et d'une partie du corps médical face à la lenteur de la campagne de vaccination lancée dimanche, qui n'a concerné à ce stade que quelques centaines de personnes dans l'Hexagone, contre plusieurs dizaines de milliers au Royaume-Uni et en Allemagne.

Jeudi, l'Académie nationale de médecine (ANM) française a appelé les autorités de santé à simplifier et accélérer la campagne de vaccination, en regrettant des précautions "excessives".

"Soyez rassurés. La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur", a indiqué jeudi Olivier Véran face aux critiques, rappelant la stratégie du gouvernement de vacciner en priorité les résidents des Ehpad, ce qui engendre des difficultés logistiques.

"Dans quelques semaines, la vaccination aura été proposée à l'ensemble des personnes âgées, et nous serons au même niveau que les pays qui ont procédé différemment", assure le ministre de la Santé.

(Henri-Pierre André et Blandine Hénault)