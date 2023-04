Le gouvernement va mettre fin aux retraits de points pour les petits excès de vitesse

PARIS, 19 avril (Reuters) - Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne donneront plus lieu en France à des retraits de points mais l'amende sera maintenue, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, a précisé le ministre. "A la demande du président de la République, à partir du 1er janvier 2024, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h", a indiqué Gérald Darmanin sur Twitter. "L'amende bien sûr sera maintenue." (Rédigé par Matthieu Protard)