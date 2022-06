Le gouvernement suédois donne son accord au projet de conversion de dette de SAS

STOCKHOLM, 21 juin (Reuters) - Le Parlement suédois a approuvé mardi une proposition du gouvernement visant à permettre à SAS de convertir la dette contractée auprès de l'Etat en actions dans le cadre d'un processus visant à éviter la faillite à la compagnie aérienne en difficulté.

SAS, détenue en partie par la Suède et le Danemark, prévoit une restructuration totale pour réduire les coûts, de lever 9,5 milliards de couronnes suédoises (893 millions d'euros) en numéraire auprès de ses actionnaires et d'investisseurs et de convertir 20 milliards de dollars de dettes en actions.

Le gouvernement suédois a suggéré il y a deux semaines aux parlementaires d'approuver la conversion de la dette mais a refusé d'injecter davantage de capitaux frais.

Le Danemark a annoncé de son côté qu'il était prêt à effacer la dette et à injecter davantage de cash, à condition que les investisseurs privés soient également de la partie. (Reportage Anna Ringstrom, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)