Le gouvernement promet des primes pour tous les agents publics

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une prime exceptionnelle sera versée à tous les agents publics "directement impliqués" dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a assuré samedi le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini, alors que la CGT menace de faire grève pendant l'événement. "Il y aura un dispositif de primes qui est très cohérent pour tous les agents qui sont sur le terrain de 500, de 1.000, de 1.500 euros avec un dispositif particulier supplémentaire pour les forces de sécurité qui seront particulièrement mobilisées", a déclaré Stanislas Guerini sur franceinfo. Le ministère de l'Intérieur a déjà promis jusqu'à 1.900 euros de primes pour les policiers et gendarmes concernés. Stanislas Guerini a réfuté toute absence de dialogue sur la "préparation sociale" des Jeux, comme l'en accuse la CGT, dont la secrétaire général Sophie Binet a réclamé jeudi des "mesures immédiates" de la part de l'exécutif. A lire aussi... "On avance sérieusement", a dit le ministre de la Fonction publique qui rencontrera mardi les syndicats, dans le cadre de "réunions mensuelles au niveau interministériel". (Jean-Stéphane Brosse)