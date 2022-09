Le gouvernement présente sa loi pour "réarmer" les forces de l'ordre

PARIS, 7 septembre (Reuters) - Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), présenté mercredi en conseil des ministres, vise à "réarmer" des forces de l'ordre "abîmées" par des années de mauvais choix stratégiques en France, a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

L'exécutif prévoit d'allouer 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans au budget du ministère, dont la moitié sera consacrée à sa transformation numérique, selon ce texte qui sera examiné à partir d'octobre par le Parlement.

Cette enveloppe doit permettre le recrutement sur la période de 8.500 policiers et gendarmes, dont 3.000 dès l'an prochain, et la création de onze unités de forces mobiles et de deux cents nouvelles brigades de gendarmerie, des mesures annoncées mardi par la Première ministre Elisabeth Borne.

La Lopmi, a déclaré Olivier Véran lors du compte rendu du conseil des ministres, vise à "réarmer juridiquement, matériellement, budgétairement, humainement, des forces de l'ordre (...) abîmées par des années de choix stratégiques condamnés par les Français de manière légitime". (rédigé par Jean-Stéphane Brosse)