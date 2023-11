Le gouvernement néerlandais suspend son projet de réduction des vols à Schiphol

Le gouvernement néerlandais suspend son projet de réduction des vols à Schiphol













AMSTERDAM, 14 novembre (Reuters) - Le gouvernement néerlandais a suspendu mardi son projet de réduire le nombre de vols à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol afin de réduire les nuisances sonores, a déclaré le ministère des Transports. La décision a été communiquée par courrier au Parlement, après avoir été vivement contestée par la compagnie nationale KLM et l'Iata, l'Association internationale du transport aérien. La compagnie américaine à bas coûts JetBlue, qu'Amsterdam entendait priver de créneaux à Schiphol à compter de l'été prochain, a demandé fin octobre au département américain des Transports de bannir KLM de l'aéroport JFK de New York en représailles. L'Union européenne a également fait savoir mardi qu'elle étudiait la conformité de cette initiative avec le droit européen. Le gouvernement néerlandais avait annoncé en septembre dernier sa volonté de réduire de près de 10% par rapport aux niveaux de 2019, à 452.500 par an, le nombre de vols à Amsterdam-Schiphol, l'un des principaux aéroports européens, une décision saluée par les défenseurs de l'environnement. Après la suspension du projet, KLM a exprimé sa satisfaction - et son soulagement eu égard aux menaces de représailles américaines - tout en soulignant avoir pris plusieurs mesures pour "accélérer la réduction de la pollution sonore" de ses appareils au fil des ans. "Dans les mois qui viennent, KLM et Transavia recevront leurs premiers appareils de la famille Airbus A320neo, avec une empreinte sonore réduite de 33% en moyenne. Depuis les années 2000, le groupe a déjà réduit ses émissions sonores de 40%", a déclaré la compagnie dans un communiqué. (Bart Meijer, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)