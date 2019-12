Le gouvernement instaure des zones tampon pour l'utilisation des pesticides

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé vendredi la mise en place à compter du 1er janvier de mesures de protection contre les pesticides qui prévoient notamment l'instauration de distances de sécurité à proximité des lieux d’habitation.

Ces zones tampon ont été fixées à cinq mètres pour les cultures basses telles que les céréales, à dix mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres, précisent les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé, dans un communiqué conjoint.

La distance de sécurité est portée à 20 mètres dans tous les cas pour "les substances les plus préoccupantes", ce qui représente environ 0,3% de l'utilisation totale.

Le dispositif prévoit par ailleurs de réduire la distance à cinq mètres pour l'arboriculture et à trois mètres pour les autres cultures si les agriculteurs définissent une "charte d'engagement" avec les résidents.

Pour aider les agriculteurs à réduire l'utilisation des pesticides, un appel à projets national doté de 25 millions d'euros sera lancé au printemps 2020, ajoute le gouvernement.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait recommandé en juin une distance minimale de trois à dix mètres.

La FNSEA, premier syndicat d'agriculteurs, qui s'oppose à ces zones tampon en l'absence de compensation pour les pertes qu'elles représentent, a exprimé sa "totale incompréhension".

"En instaurant, dans certaines situations, des distances de sécurité incompressibles, quelles que soient les pratiques et les mesures de protection, le Gouvernement laisse la place à l’idéologie et abandonne de nombreux agriculteurs sans aucune solution", dit-elle dans un communiqué.

"Ce que nous craignions s'est produit", a quant à lui déclaré Thibault Leroux, au nom de France Nature Environnement (FNE).

(, version française Jean-Philippe Lefief)