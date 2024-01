Le gouvernement dévoile de nouvelles aides pour la viticulture

PARIS (Reuters) - L'Etat va débloquer 80 millions d'euros pour aider le secteur viticole à "couvrir les aléas" récemment rencontrés en France, la crise du mildiou dans le Sud-Ouest notamment, a déclaré mercredi le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Cette somme permettra notamment la prise en charge par l'Etat des intérêts d'emprunt sur l'année 2024, a-t-il précisé au micro de Sud Radio. Outre cette mesure conjoncturelle, la France travaille avec la Commission européenne à la mise en place d'une prime à l'arrachage de 150 millions d'euros pour restructurer le vignoble afin de remédier à une baisse de la consommation de vin, en France comme à l'étranger, a déclaré Marc Fesneau, qui doit se rendre à Bruxelles dans la journée. Cette prime à l'arrachage, pour changer de cépage par exemple, pourra concerner jusqu'à 100.000 hectares de vigne - sur 700.000 hectares au total en France, a encore indiqué le ministre de l'Agriculture. Face à la fronde du monde agricole, le Premier ministre Gabriel Attal avait promis vendredi dernier, lors d'un déplacement en Haute-Garonne, le déblocage d'une "enveloppe conséquente" pour la viticulture. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)